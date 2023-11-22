Певица Кристина Орбакайте анонсировала возвращение в эфир Первого канала

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте, которая сейчас проживает в США, объявила о своём возвращении на российское телевидение. В личном блоге она уведомила поклонников о премьере Первого канала, в которой она принимает участие.

Фото: википедия

На прошлой неделе стартовал новый сезон сериала "Тест на беременность". Орбакайте сыграла роль главного врача клиники, Нины Артамоновой.

"С 27 ноября на Первом канале", — поделилась дочь Аллы Пугачёвой информацией о выходе новых серий.

В сериале актриса предстала в непривычном образе — с каре и тёмными волосами.

Кристина Орбакайте - Тест на беременность 3