Певица Кристина Орбакайте, которая сейчас проживает в США, объявила о своём возвращении на российское телевидение. В личном блоге она уведомила поклонников о премьере Первого канала, в которой она принимает участие.
На прошлой неделе стартовал новый сезон сериала "Тест на беременность". Орбакайте сыграла роль главного врача клиники, Нины Артамоновой.
"С 27 ноября на Первом канале", — поделилась дочь Аллы Пугачёвой информацией о выходе новых серий.
В сериале актриса предстала в непривычном образе — с каре и тёмными волосами.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.