Певица Кристина Орбакайте отказалась возвращаться в РФ

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте отказалась возвращаться в Россию. Год назад певица уехала в США, чтобы быть рядом с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой, и с тех пор не появлялась в России. Она редко общается даже с фанатами, но недавно обратилась к публике.

Фото: википедия

В конце октября начались съёмки новогодних программ. Как всегда, они будут показаны в самую волшебную ночь года. А в начале декабря запланирован концерт "Песня года".

Орбакайте всегда была одной из ключевых звёзд новогодних шоу. Однако в этом году дочь Аллы Пугачёвой отказалась участвовать даже ради высоких гонораров.

Артистка остаётся в Штатах с семьёй и не планирует возвращаться на родину. Певица не комментировала своё решение покинуть Россию и не высказывала мнение относительно отказа участвовать в новогодних мероприятиях, пишет "КП".

Однако недавно она нарушила молчание и выступила с заявлением. Певица сообщила, что неизвестные пытаются втянуть её в скандал и устроить гнусную провокацию.

"Дорогие друзья, от моего имени спародированным голосом звонят моим знакомым и провоцируют их на разговор. Пожалуйста, будьте внимательны! Лучше перезвоните мне", — попросила Орбакайте.

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