Критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын известного шансонье Михаила Круга принял решение заняться выступлениями на новогодних корпоративах, предлагая программу из пяти песен своего отца и одной собственной композиции за сумму в 400 тысяч рублей.

Фото: Личная страница Евгения Бабичева "Вконтакте"

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал свое мнение относительно такого выбора Александра Круга, считая стоимость концерта завышенной. Он высказал сомнения в адекватности такого ценника, предполагая, что аналогичную программу могла бы успешно предложить кавер-группа или двойник Михаила Круга за более низкую плату, сообщает "Подмосковье Сегодня".

"Насколько адекватен такой прайс? На мой взгляд, вообще неадекватен", — заявил Евгений.

Бабичев также уточнил, что даже актер, исполняющий роль Михаила Круга в сериале "Легенды о Круге" (Юрий Кузнецов-Таежный), выступает с репертуаром певца. Он подчеркнул, что подобные замены звезды могут привести к ситуации, аналогичной истории с "Ласковым маем", когда различные группы с аналогичным названием объезжали города, привлекая публику, желающую увидеть Юрия Шатунова.

Бабичев заключил, что подобные попытки замены звезды могут привести к потере оригинальности.

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