Актёр Сергей Чирков извинился за своё поведение на конкурсе талантов в Обнинске, где довёл детей до слёз.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", Сергей Чирков отделался штрафом в 2000 рублей за пьяный дебош во время проведения мастера-класса для детей.
На звезду фильма "Домовой" составили протокол за мелкое хулиганство.
"Мне безумно стыдно за своё поведение. Места себе не нахожу и общаюсь с вами, чтобы получить прощение", — объяснил артист.
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