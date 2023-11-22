Актёр Сергей Чирков покаялся за пьяный дебош на детском конкурсе: "Мне безумно стыдно"

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Чирков извинился за своё поведение на конкурсе талантов в Обнинске, где довёл детей до слёз.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Чиркова

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", Сергей Чирков отделался штрафом в 2000 рублей за пьяный дебош во время проведения мастера-класса для детей.

На звезду фильма "Домовой" составили протокол за мелкое хулиганство.

"Мне безумно стыдно за своё поведение. Места себе не нахожу и общаюсь с вами, чтобы получить прощение", — объяснил артист.