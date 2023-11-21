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Предполагаемый сын Вячеслава Добрынина узнал результаты ДНК-теста

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов включился в историю с внебрачным сыном Вячеслава Добрынина. Сам музыкант не отрицает факт существования наследника, о чем он написал в атобиографической книге «Доктор Шлягер», но имена изменены. 

Предполагаемый сын Вячеслава Добрынина узнал результаты ДНК-теста
Фото: https://www.instagram.com/p/Bmecw0PlkAG/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

StarHit пишет, что в студии программы «МАЛАХОВ» телеканала «Россия 1» Альберт Штефан, называющий себя внебрачным сыном Вячеслава Добрынина, рассказал, как все было на самом деле.

"В книге он (Добрынин) называет маму Марина, хотя она Светлана. Но в Интернете можно найти интервью, где уже все имена реальные, как есть. Также в книге он говорит про своего непризнанного ребенка, мол, его зовут Алик — меня в детстве называли Аликом, - рассказывает Армен.

Армен согласился представить материал для ДНК-теста. Его результаты в студии шоу «МАЛАХОВ» озвучила эксперт. Она сразу предупредила, что это не тест на установление отцовства, так как Добрынин не вышел на связь и не предоставил биоматериал для экспертизы.

"Результаты такие: родственные связи между Арменом и Альбертом 17%», — заявил эксперт"

Вячеслав Добрынин и Маша Распутина - Льется музыка
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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