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Фаворит Пугачёвой Савин рассказал о причинах её отъезда из России

1:26
Шоу-бизнес

В большом видеоинтервью для aif. ru фаворит Аллы Пугачевой, актер и певец Сергей Савин, высказал свое мнение относительно резкого решения певицы покинуть Россию. Их знакомство началось в 2011 году, когда Савин стал победителем телешоу "Фактор А", где председательствовала сама Примадонна.

Фаворит Пугачёвой Савин рассказал о причинах её отъезда из России
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Проведенный эксперимент с участием 719 молодых людей позволил выявить связь между мыслями наяву и содержанием снов. Савин рассказал о том, как Пугачева выделила его среди участников и как возникли их отношения, несмотря на значительную разницу в возрасте. Касаясь недавнего отъезда певицы из страны, Савин подчеркнул, что многие высказывания были сделаны "на эмоциях", и что Пугачева, вероятно, имела в виду "конкретных персон", обращаясь к холопам.

В комментарии к мотивам отъезда, Савин упомянул влияние Максима Галкина*, отметив, что "Максим на Аллу Борисовну имеет большое влияние. Она к нему очень прислушивается".

На вопрос о том, как он относится к решению Пугачевой покинуть страну, Савин поделился своим взглядом, ссылаясь на принципы, которые он придерживается лично.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Грязные секреты отношений Пугачевой и Галкина раскрыл ее фаворит Савин
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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