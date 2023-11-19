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Музыкант Виктор Рыбин признался, что ему никогда не нравилась артистка Чулпан Хаматова

1:22
Шоу-бизнес

В интервью RTVI солист группы "Дюна" Виктор Рыбин поделился своим мнением о позиции некоторых артистов после начала СВО. Неожиданно для него стало поведение актрисы Чулпан Хаматовой, которую он никогда не ценил.

Музыкант Виктор Рыбин признался, что ему никогда не нравилась артистка Чулпан Хаматова
Фото: "Чулпан Хаматова 12 июня 2015-2" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Хаматова никогда мне не нравилась, она вообще какая-то, со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни о чём", — заявил исполнитель.

Также Рыбину непонятна реакция юмориста Максима Галкина*. Рыбин напомнил, что отец юмориста служил в армии.

В конце интервью музыкант в шутливой форме упомянул и Валерия Меладзе.

"Валера Меладзе тоже что-то учудил", — смеясь, подчеркнул солист "Дюны".

Стоит отметить, что в 2006 году Хаматова и Дина Корзун создали благотворительный фонд, оказывающий помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Артистка покинула Россию после начала военных действий на Украине и в настоящее время живёт в Латвии, где работает в Новом рижском театре.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Чулпан Хаматова: Боюсь думать о возвращении в Россию
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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