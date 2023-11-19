Музыкант Виктор Рыбин признался, что ему никогда не нравилась артистка Чулпан Хаматова

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В интервью RTVI солист группы "Дюна" Виктор Рыбин поделился своим мнением о позиции некоторых артистов после начала СВО. Неожиданно для него стало поведение актрисы Чулпан Хаматовой, которую он никогда не ценил.

Фото: "Чулпан Хаматова 12 июня 2015-2" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Хаматова никогда мне не нравилась, она вообще какая-то, со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово. Ни о чём", — заявил исполнитель.

Также Рыбину непонятна реакция юмориста Максима Галкина*. Рыбин напомнил, что отец юмориста служил в армии.

В конце интервью музыкант в шутливой форме упомянул и Валерия Меладзе.

"Валера Меладзе тоже что-то учудил", — смеясь, подчеркнул солист "Дюны".

Стоит отметить, что в 2006 году Хаматова и Дина Корзун создали благотворительный фонд, оказывающий помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Артистка покинула Россию после начала военных действий на Украине и в настоящее время живёт в Латвии, где работает в Новом рижском театре.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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