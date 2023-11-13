Адвокат Моргенштерна*: РКН хочет привлечь Алишера к ответственности за пост о "хороших новостях"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В процессе проверки публикаций в Telegram-канале рэпера Алишера Моргенштерна*, который признан иностранным агентом в России, Роскомнадзор выявил признаки административного правонарушения согласно правилам деятельности иностранного агента.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Как сообщил адвокат Сергей Жорин, защита рэпера обратилась к ведомству с просьбой "прекратить преследование Моргенштерна*".

"Защита отмечает отличное чувство юмора сотрудников Роскомнадзора, потому что Алишера они привлекают к ответственности за публикацию "Ребята, у меня очень хорошие новости", — рассказал адвокат репера ТАСС.

В то же время адвокат отметил перед агентством, что Роскомнадзор предъявил обвинение Моргенштерну* за отсутствие необходимой метки иностранного агента в его аккаунте в Сети в публикации от 1 июля.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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