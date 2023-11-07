Политолог о возможном возвращении Моргенштерна*: на ТВ приглашать не нужно, но в частном порядке пусть выступает

Политолог Александр Ведруссов в разговоре с Pravda.Ru оценил желание рэпера Моргенштерна* вернуться в Россию, хотя музыкант и признал, что его очень пугает такая перспектива.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Ведруссов признался, что ему, с одной стороны, хотелось бы видеть свою страну свободной в отношении сбежавших артистов: кто хочет уехать, пусть уезжает, кто хочет приехать, пусть возвращается, не хочется никаких "железных занавесей", как это было когда-то, не хочется жёсткой государственной цензуры.

Эксперт считает, что нынешнее патриотически настроенное общество само должно правильно реагировать на возможный приезд Моргенштерна*, Пугачёвой и других артистов, которые после начала СВО сбежали за границу.

"Для патриотического большинство будет, конечно, оскорблением в виде того, что государство на бюджетные деньги, то есть те, которые мы со своих налогов платим, на наши деньги, платит тем, кто плюет нам в лицо, кто оскорбляет нашу страну. Поэтому здесь, конечно, не стоило бы поощрять государственными средствами, заказами, грантами, приглашениями на ТВ и так далее. Но в частном порядке, если они хотят выступать где-то с концертами на каких-то площадках, в каких-то клубах, мне кажется, здесь надо дать им соответствующую свободу", — считает Ведруссов.

Самое главное, по мнению эксперта, воспитывать общество в определенной "спокойной снисходительной нетерпимости" к такому роду персонажу. Ведруссов считает, что уважающий себя человек сам не пойдёт на концерт беглого артиста. Однако в частном порядке этим музыкантам и рэперам властям не стоит мешать выступать, добавил он.

"Если человек не уважает свою аудиторию, если он плюет на нее, то, мне кажется, что те, кто в итоге эти плевки сносят, себя не уважают, других не уважают. Это не совсем правильно", — заключил Ведруссов.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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МОРГЕНШТЕРН: «Я хочу домой»