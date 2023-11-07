Собчак отметила день рождения в откровенном платье за 900 тысяч рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Собчак отпраздновала свой день рождения в откровенном и экстравагантном наряде стоимостью сотни тысяч рублей. Она поделилась снимками своего праздничного наряда в своем аккаунте Instagram*.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак by ксения собчак is licensed under https://www.instagram.com/reel/Cxjsv8Mo0vc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

На опубликованных фотографиях 42-летняя знаменитость надела коричневое бархатное платье от бренда Schiaparelli, цена которого на официальном сайте бренда составляет 8 900 евро (около 900 000 рублей). Платье отличалось глубоким вырезом и декоративным украшением в области шеи — золотой цепочкой с кулоном в форме губ.

Чтобы завершить свой образ, Собчак добавила жакет в тон и выбрала туфли с мысками, напоминающими позолоченные пальцы. Она также надела кольцо, украшенное жемчугом и изображением человеческого глаза, стоимость которого составляет 1350 евро (примерно 134 000 рублей).

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