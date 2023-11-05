Народная артистка России Алла Пугачёва изменила свои привычки во время поездки из Пскова в Москву. Вместо отдельного вагона с роскошными удобствами она выбрала стандартное VIP-купе, разделяя его с другими пассажирами. Эту информацию предоставил Telegram-канал SHOT.
Пугачёва возвращалась в Москву, находясь в 12-местном вагоне класса люкс. Вместо своего обычного отдельного вагона с кухней, личным купе, душевой и другими элементами роскоши, артистка приобрела двухместное купе с душевой, 1,5-спальной кроватью и персональным туалетом по цене 30 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что о списке звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Пугачёву.
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Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.