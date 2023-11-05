Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инспектор ГИБДД рассказал 7 способов остановить автомобиль с отказавшими тормозами
Диетолог Тихомирова назвала самые полезные осенние овощи
Россиянам назвали 10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП
Ученые заявили, что Южное полушарие Земли иссохнет гораздо быстрее
Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали УССР кулуарно и с грубыми ошибками
Мошенник атаковал абонента "Билайн", совершив 1145 звонков за семь минут
Врачи рассказали, вызывает ли газировка рак
Минобороны РФ: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава"
Генерал ВСУ Баранов анонсировал "сокрушительный удар по русским" этой зимой

Алла Пугачёва приехала в Москву в VIP-купе за 30 тыс. рублей вместо отдельного вагона

0:48
Шоу-бизнес

Народная артистка России Алла Пугачёва изменила свои привычки во время поездки из Пскова в Москву. Вместо отдельного вагона с роскошными удобствами она выбрала стандартное VIP-купе, разделяя его с другими пассажирами. Эту информацию предоставил Telegram-канал SHOT.

Алла Пугачёва приехала в Москву в VIP-купе за 30 тыс. рублей вместо отдельного вагона
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Пугачёва возвращалась в Москву, находясь в 12-местном вагоне класса люкс. Вместо своего обычного отдельного вагона с кухней, личным купе, душевой и другими элементами роскоши, артистка приобрела двухместное купе с душевой, 1,5-спальной кроватью и персональным туалетом по цене 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что о списке звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Пугачёву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Пугачева вышла на сцену и внезапно спела свой хит свеча горела
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Составлен список звёзд, в крахе карьеры которых считают виновной Пугачёву

Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.

Обнародован список звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Аллу Пугачёву
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу
Певица Вика Цыганова рассказала подробности об обыске: "Улики изъяли"
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
Последние материалы
Врач-кардиолог Кореневич назвала тревожное ощущение в груди опасным симптомом утром перед инфарктом
Китай потребовал от США не очернять репутацию Пекина заявлениями о панголинах
Российские военные не дали ВСУ эвакуировать подбитый под Авдеевкой немецкий Leopard
Минобороны Израиля: не менее 12 командиров ХАМАС уничтожены в секторе Газа
Washington Post: ЦАХАЛ отрезал Газу с юга и продвинулся вглубь анклава
Под боком у России зреет новый конфликт — талибы* роют огромный канал
Axios: в избирательном штабе Байдена зреет конфликт на фоне помощи Израилю
ЦАХАЛ: Израиль получил доступ к подземным тоннелям ХАМАС на севере Газы
Арестович* признал, что намеренно врал украинцам о скорой победе ВСУ — "Я создал иллюзию"
Разведчики ВДВ ликвидировали боевиков ВСУ, пытавшихся удержать "опорник" у Работино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников