Алла Пугачёва приехала в Москву в VIP-купе за 30 тыс. рублей вместо отдельного вагона

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Алла Пугачёва изменила свои привычки во время поездки из Пскова в Москву. Вместо отдельного вагона с роскошными удобствами она выбрала стандартное VIP-купе, разделяя его с другими пассажирами. Эту информацию предоставил Telegram-канал SHOT.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Пугачёва возвращалась в Москву, находясь в 12-местном вагоне класса люкс. Вместо своего обычного отдельного вагона с кухней, личным купе, душевой и другими элементами роскоши, артистка приобрела двухместное купе с душевой, 1,5-спальной кроватью и персональным туалетом по цене 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что о списке звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Пугачёву.

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