Обнародован список звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Аллу Пугачёву

2:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Аллу Пугачёву в России связывают не только с Примадонной, но и влиянием на карьеры других артистов. У певицы было много конфликтов с представителями шоу-бизнеса. Обнародован их список.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Конфликт с Ангелиной Вовк и Евгением Меньшовым

В 2006 году на фоне участия Пугачёвой в программе "Песня года" ведущим Вовк и Меньшову не дали слова, забрав у них микрофоны. После этого они были исключены из программы.

"Я не знаю, чья была идея замены ведущих: [продюсера Игоря] Крутого ли, Пугачёвой ли, но поставить нас в известность, я думаю, можно было. <…> Ведь я передала Крутому этот фестиваль. <…> Больно и обидно об этом говорить", — сказала Вовк.

Конфликт с Михаилом Муромовым

Муромов утверждал, что Пугачёва использовала своё влияние на телевидении, чтобы ограничить его карьеру и запретить его появление на телевидении.

"У неё были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли её поручения. Ей не нужны были звёзды и успешные конкуренты", — рассказывал исполнитель.

Конфликт с Машей Распутиной

Первый супруг певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков утверждал, что его жену раздражали сравнения с Примадонной. Их отношения стали напряженными после дебютной песни Распутиной, которая стала хитом.

"У меня неповторимый голос, я пою на расщеплении связок, владею несколькими техниками пения, а Пугачева только одним. Голос, артистичность, внешность — всё разное", — говорила позднее сама Распутина.

Конфликт с Иосифом Кобзоном

Кобзон утверждал, что помогал Пугачёвой начать свою карьеру, но она не оценила его старания и не пригласила его на "Песню года". Они миримся только во время празднования 75-летия Кобзона, пишет NEWS.RU.

Конфликт с Владимиром Пресняковым

Певец начал отношения с Леной Ленской, когда был в браке с дочерью Пугачёвой Кристиной Орбакайте. Пресняков на несколько лет пропал с экранов, а карьера пошла на спад. Сама Примадонна говорила, что не имела отношения к сложностям в жизни Преснякова, а тот называл Пугачёву "прекрасной тёщей".

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Алла Пугачева в Москве