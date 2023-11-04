Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Фото: ВК-аккаунт Вики Цыгановой

Собчак поиронизировала на тему обыска в доме Вики и Вадима Цыгановых.

"Есть инфа из надёжных источников. У Цыгановых ищут еврея", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее исполнительница хита "Приходите в мой дом" Вика Цыганова призвала всех расходиться и заявила, что у неё изъяли улики — туфли и нейросеть.

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