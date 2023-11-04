Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".
Собчак поиронизировала на тему обыска в доме Вики и Вадима Цыгановых.
"Есть инфа из надёжных источников. У Цыгановых ищут еврея", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее исполнительница хита "Приходите в мой дом" Вика Цыганова призвала всех расходиться и заявила, что у неё изъяли улики — туфли и нейросеть.
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