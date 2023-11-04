Певица Вика Цыганова поделилась подробностями об обыске в своём доме.
Виктория Цыганова, которая ранее заявила, что в её доме проходит обыск по наводке Ксении Собчак, объяснила, что "искали улики".
"Расходимся. Улики изьяли — туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику. Александра Пушкина", — написала певица в своём Telegram-канале.
Цыганова пожелала всем хороших выходных. Комментарии она пообещала дать завтра на кухне с певцом Shamаn.
Интернет-пользователи предположили, что Цыганова просто "угорает".
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