Певица Вика Цыганова заявила, что во время обыска у неё изъяли туфли и нейросеть

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова поделилась подробностями об обыске в своём доме.

Фото: ВК-аккаунт Вики Цыгановой

Виктория Цыганова, которая ранее заявила, что в её доме проходит обыск по наводке Ксении Собчак, объяснила, что "искали улики".

"Расходимся. Улики изьяли — туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику. Александра Пушкина", — написала певица в своём Telegram-канале.

Цыганова пожелала всем хороших выходных. Комментарии она пообещала дать завтра на кухне с певцом Shamаn.

Интернет-пользователи предположили, что Цыганова просто "угорает".

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