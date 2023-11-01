Вика Цыганова заявила о запрете песни "Крым" на концерте в Петербурге

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Вика Цыганова поделилась своими воспоминаниями о том, как в 2014 году на одном из концертов в Санкт-Петербурге ей было предложено исполнить "развлекательные композиции" вместо патриотических песен.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно словам певицы, девять лет назад она и ее муж, поэт Вадим Цыганов, сочинили песню, которую они назвали "Крым". Вика представила эту композицию на благотворительном концерте в Севастополе и планировала исполнить ее на концерте в Санкт-Петербурге. Однако организаторы мероприятия выразили свое неудовольствие.

"Я была в растерянности: как?! Я приехала из одного города-героя в другой и не могу в такой период истории нашей страны спеть песню о Севастополе?" — рассказала Вика Цыганова в интервью для "Царьграда".

Несмотря на запрет, Вика Цыганова исполнила свою песню о Крыме, осознавая, что это решение может лишить ее будущих приглашений на выступления. Результат оказался впечатляющим: три тысячи зрителей в зале поддержали ее песню.

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Вика Цыганова - Это Крым