Уехавший в США актёр Андрей Бурковский посмеялся над интервью матери Людмилы

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший в США с семьёй актёр Андрей Бурковский прокомментировал интервью своей матери Людмилы Бурковской. Она утверждала, что её сын там испытывает трудности.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Андрея Бурковского by Андрей Бурковский

Женщина сообщила, что сын уехал в Соединённые Штаты для обучения на факультете режиссуры. Чтобы обеспечить его обучение, пришлось продать квартиру. Она подчеркнула, что это временное решение, и что сын намерен вернуться в Россию, так как его сильно терзает ностальгия. Женщина утверждает, что Бурковский всегда чувствовал глубокую привязанность к РФ и не является предателем.

Несмотря на то, что на фотографиях в социальных сетях кажется, будто у актёра всё в порядке, его мать сообщила, что он не имеет там достаточного заработка.

"Читаю "интервью" моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что очень скучает. Мама, и я тебя очень люблю", — высказался актёр.

Сам Бурковский заявил, что нельзя принимать слова своей матери за чистую монету. Он добавил, что в Лос-Анджелесе у него всё складывается отлично.

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Андрей Бурковский уехал в США