Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Гончарова объяснила, как питаться зимой и не толстеть: следите за калоражем
Конгрессвумен Грин: Украина — большая яма для отмывания денег народа США
В Пензенской области школьного учителя задержали за интимные отношения с восьмиклассницей
Американский журналист Моррис: Россия должна бояться самых "жирных и медленных" солдат в мире
Командир ВСУ призвал критикующих Украину западных политиков приехать сражаться на фронт
Myśl Polska: Залужный пустил в ход последние резервы ВСУ из-за успехов России
Фальсифицированные продукты отдадут на корм животным
Американский политолог Вертхайм: к российской "оси зла" скоро причислят марсиан
Бойцы ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром

Уехавший в США актёр Андрей Бурковский посмеялся над интервью матери Людмилы

1:08
Шоу-бизнес

Уехавший в США с семьёй актёр Андрей Бурковский прокомментировал интервью своей матери Людмилы Бурковской. Она утверждала, что её сын там испытывает трудности.

Уехавший в США актёр Андрей Бурковский посмеялся над интервью матери Людмилы
Фото: Личный Instagram*-аккаунт Андрея Бурковского by Андрей Бурковский

Женщина сообщила, что сын уехал в Соединённые Штаты для обучения на факультете режиссуры. Чтобы обеспечить его обучение, пришлось продать квартиру. Она подчеркнула, что это временное решение, и что сын намерен вернуться в Россию, так как его сильно терзает ностальгия. Женщина утверждает, что Бурковский всегда чувствовал глубокую привязанность к РФ и не является предателем.

Несмотря на то, что на фотографиях в социальных сетях кажется, будто у актёра всё в порядке, его мать сообщила, что он не имеет там достаточного заработка.

"Читаю "интервью" моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что очень скучает. Мама, и я тебя очень люблю", — высказался актёр.

Сам Бурковский заявил, что нельзя принимать слова своей матери за чистую монету. Он добавил, что в Лос-Анджелесе у него всё складывается отлично.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Андрей Бурковский уехал в США
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Командир ВСУ призвал критикующих Украину западных политиков приехать сражаться на фронт
Myśl Polska: Залужный пустил в ход последние резервы ВСУ из-за успехов России
Фальсифицированные продукты отдадут на корм животным
Американский политолог Вертхайм: к российской "оси зла" скоро причислят марсиан
Бойцы ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром
Минобороны: силами ПВО над Курской областью сбили два БПЛА ВСУ
Политолог Золотарёв: ближневосточный конфликт сильно ударит по Украине
Байден пригрозил наложить вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
Politico: Украина умоляет США увеличить поддержку на фоне израильско-палестинского конфликта
США планируют 1 ноября запустить межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников