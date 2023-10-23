Уехавший в США на фоне СВО актёр Андрей Бурковский вернулся в Россию

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фоне проведения специальной военной операции известный российский актёр театра и кино Андрей Бурковский решил перевезти свою семью в Соединённые Штаты. В отличие от некоторых своих коллег, он принял это решение довольно скрытно: долгое время не раскрывал своего местоположения и воздерживался от политических заявлений.

Фото: Личная страница Андрея Бурковского в соцсети "В Контакте"

В России актёр пользовался значительной популярностью. Его известность пришла благодаря участию в таких сериалах, как "Кухня" и "Последний из Магикян", а также в шоу "Даешь молодёжь!" на канале СТС. Кроме того, он одержал победу в Высшей лиге КВН.

Однако попытки актёра достичь успеха в США были неудачными. В творческом плане он провалился в США. Возможно, актёр смог найти работу лишь в небольших проектах.

Для заработка приличных денег актёру пришлось вернуться в РФ. Он снялся в третьем сезоне сериала "Медиатор", где исполнил главную роль психолога Андрея Павлова, не скрывающего свою способность манипулировать клиентами. Премьера этого сезона ожидается на российском телевидении в следующем году.

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