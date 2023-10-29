Комики Гарик Харламов и Павел Воля готовы отказаться от любимых за 13 миллиардов рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Павел Воля и Гарик Харламов - известные комики и телеведущие, стали ведущими нового выпуска популярного телешоу "Comedy Club". Во время этого шоу они выступили в привычном для себя стиле, представляя гостей, шутя и рассказывая новости из своей жизни.

Фото: Личный аккаунт Павла Воли в Instagram by Павел Воля

В качестве одного из гостей на шоу был приглашен организатор элитных свадеб, который раскрыл ведущим, сколько в реальности может стоить организация такого значимого мероприятия. Когда была названа сумма в 13 миллиардов, реакция комиков была очень эмоциональной. Услышав такую сумму, Гарик Харламов заявил, что за эти деньги он бы сам смог найти себе супругу.

Павел Воля подключился к разговору и тоже не остался равнодушным к упомянутой сумме. Премьер-семьянин, который обычно передает привет своей любимой жене Ляйсан в каждой программе, выразил свое мнение о предложенной сумме. Он пошутил и заявил, что даже он готов стать супругом за такие деньги. Говоря даже больше, он признал, что даже его супруга была бы согласна на это.

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