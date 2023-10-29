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Певица Светлана Лобода могла выйти замуж за 52-летнего бизнесмена Артура Гранца

1:06
Шоу-бизнес

Артистка Светлана Лобода в своём блоге опубликовала фотографию. На ней запечатлён салон автомобиля. Снимок говорит о том, что звезда сыграла свадьбу. Певица держала за руку мужчину, а рядом лежал лаконичный букет белых роз. На безымянном пальце видно бриллиантовое кольцо.

Певица Светлана Лобода могла выйти замуж за 52-летнего бизнесмена Артура Гранца
Фото: Личный аккаунт Светланы Лободы Моргенштерна* в Instagram

"Занятой вторник", — интригующе подписала снимок Лобода.

Российская журналистка и видеоблогер Алёна Жигалова в своём новом ролике на YouTube-канале предположила, что свадьба у артистки была. По её мнению, мужем Лободы мог стать украинский бизнесмен и миллиардер армянского происхождения Артур Гранц. 52-летнего мужчину называют королём Duty Free. Он является владельцем компании, которая обладает недвижимостью и магазинами в аэропортах Украины, Белоруссии, Грузии и Армении. Певицу часто замечали с Гранцем.

Жигалова отметила, что мужчина был женат, однако его семья распалась. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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