Певица Светлана Лобода исполнила песни на русском языке в Дубае

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Певица Светлана Лобода выступила с русскоязычными композициями на корпоративе в Дубае. Согласно информации из Telegram-канала "Неопра, блин," украинская артистка исполнила как свои собственные треки, включая "К чёрту любовь" и "Пуля — дура," так и песни других артистов, включая "Текила — любовь" Валерия Меладзе.

Фото: Инстаграм Светланы Лободы.

Мероприятие прошло в роскошном отеле Bvlgari.

Вместе с Лободой гостей развлекали российский ведущий Александр Белов и русский иллюзионист. Певец ирано-шведского происхождения Араш также исполнил композицию "Восточные сказки," которую он записывал совместно с группой "Блестящие."

"Почему Лобода украинской аудитории говорит одно, а всё равно продолжает зарабатывать на россиянах — загадка", — прокомментировал Telegram-канал.

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