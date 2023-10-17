Певица Светлана Лобода выступила с русскоязычными композициями на корпоративе в Дубае. Согласно информации из Telegram-канала "Неопра, блин," украинская артистка исполнила как свои собственные треки, включая "К чёрту любовь" и "Пуля — дура," так и песни других артистов, включая "Текила — любовь" Валерия Меладзе.
Мероприятие прошло в роскошном отеле Bvlgari.
Вместе с Лободой гостей развлекали российский ведущий Александр Белов и русский иллюзионист. Певец ирано-шведского происхождения Араш также исполнил композицию "Восточные сказки," которую он записывал совместно с группой "Блестящие."
"Почему Лобода украинской аудитории говорит одно, а всё равно продолжает зарабатывать на россиянах — загадка", — прокомментировал Telegram-канал.
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