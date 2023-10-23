Шоумен Олег Лихачёв подал иск на 400 тысяч рублей против блогера Дани Милохина за плагиат

1:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и автор песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв подал иск против блогера Дани Милохина, обвиняя его в плагиате. Эту информацию он сообщил в беседе с Телеканалом "360."

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

"По последней информации, Даня скрывается от армии за границей и с финансами у него не очень. Но это не отменяет нарушение моих авторских прав", — рассказал шоумен.

Лихачёв напомнил, что с 2021 по 2023 год с помощью юристов уже выиграл судебные иски на сумму 300 тысяч рублей против рэпера Моргенштерна*, также связанные с треком "Владимир Путин — молодец." Кроме того, он утверждает, что успешно защитил свои авторские права в спорах с блогерами Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) и Аней Покров (Анна Покровская).

На этот раз шоумен планирует потребовать от Милохина 400 тысяч рублей. Лихачев утверждает, что если блогер не отреагирует на иск и вернётся в Россию, его будет ждать исполнительный лист от приставов. Однако Лихачёв также предлагает Милохину альтернативу.

"Считаю, что лучший вариант для Дани — это коллаборация со мной на мой хит "Владимир Путин — молодец": ремикс, клип с дальнейшими ротациями на радио и ТВ", — подчеркнул певец.

По мнению Лихачёва, объединившись с ним и исполнив хит о президенте РФ, Милохин сможет восстановить свою репутацию перед россиянами и самим главой государства.

"Ну или в крайнем случае пусть займет у друга Алишера Моргенштерна*, перешлёт мне в Россию [деньги], и я его прощу", — заключил шоумен.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.