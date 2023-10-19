Блогер Даня Милохин поделился переживаниями о том, что его все бросили. Он вспомнил свою популярность в Москве.
Милохин записал видео, сидя за рулём автомобиля.
Он пожаловался на то, что никто о нём не вспоминает.
"Все друзья меня забыли. Когда я был в Москве, я был популярным. Конечно, я нужен, а сейчас что, не нужен? Всё? Всем надоел, все бросили", — рассказал тиктокер.
Блогер заявил, что попытается изменить своё положение.
"Ничего, я поднимусь и покажу вам", — сказал Милохин.
Ранее сообщалось, что Даню Милохина избили в Грузии.
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