Даня Милохин заявил, что стал никому не нужен: когда я был в Москве, я был популярным

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин поделился переживаниями о том, что его все бросили. Он вспомнил свою популярность в Москве.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Милохин записал видео, сидя за рулём автомобиля.

Он пожаловался на то, что никто о нём не вспоминает.

"Все друзья меня забыли. Когда я был в Москве, я был популярным. Конечно, я нужен, а сейчас что, не нужен? Всё? Всем надоел, все бросили", — рассказал тиктокер.

Блогер заявил, что попытается изменить своё положение.

"Ничего, я поднимусь и покажу вам", — сказал Милохин.

Ранее сообщалось, что Даню Милохина избили в Грузии.

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