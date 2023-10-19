Российского тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российский тиктокер с огромным "миллионным" аккаунтом Даня Милохин был избит в центре Тбилиси.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Об этом сообщил Telegram-канал "Град 18 +".

Беглый тиктокер избит после того, как заглянул в открытое окно на первом этаже дома. Это не понравилось местным жителям, а позже они узнали, что он русский.

После случившегося Милохин экстренно вылетел в Дубай.

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