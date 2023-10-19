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Умер актёр Сергей Гладков, игравший усача в "Деревне дураков"

0:13
Происшествия

Умер актёр Сергей Гладков.

Умер актёр Сергей Гладков, игравший усача в "Деревне дураков"
Фото: Telegram-канал Москва Live

Сергей российский зритель знает как знаменитого усатого мужичка из телевизионной передачи "Каламбур", где он участвовал в скетче "Деревня дураков".

Сергею Гладкову было 60 лет.

Одесское издание «Думская» указывает, что в последние годы артист болел. Прощание с Гладковым будет в субботу в 10 утра, цитирует экс-ведущего "Каламбура" Юрия Стыцковского РБК.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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