Умер актёр Сергей Гладков, игравший усача в "Деревне дураков"

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Умер актёр Сергей Гладков.

Фото: Telegram-канал Москва Live

Сергей российский зритель знает как знаменитого усатого мужичка из телевизионной передачи "Каламбур", где он участвовал в скетче "Деревня дураков".

Сергею Гладкову было 60 лет.

Одесское издание «Думская» указывает, что в последние годы артист болел. Прощание с Гладковым будет в субботу в 10 утра, цитирует экс-ведущего "Каламбура" Юрия Стыцковского РБК.