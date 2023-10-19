Умер актёр Сергей Гладков.
Сергей российский зритель знает как знаменитого усатого мужичка из телевизионной передачи "Каламбур", где он участвовал в скетче "Деревня дураков".
Сергею Гладкову было 60 лет.
Одесское издание «Думская» указывает, что в последние годы артист болел. Прощание с Гладковым будет в субботу в 10 утра, цитирует экс-ведущего "Каламбура" Юрия Стыцковского РБК.
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