Разъезжающий на скутере по Бельгии террорист убил еще одного человека

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Бельгии террорист расстрелял еще одного человека.

Фото: Openverse

Он убил случайного прохожего, умершего позже от полученных ран. В социальной сети он ранее залил видео, где заявил что в Брюсселе убил "троих неверных" и рассказал, что является членом террористической организации.

Стрелок передвигается по городу на скутере. Полиция до сих пор не может его поймать. Безопасность в городе оказалась слабой.

Есть мнения, что сегодняшний террористический акт — следствие попытки евровластей запретить в своих городах митинги в поддержку сектора Газа. О том, что убийства совершены из-за "притеснений мусульман", говорил и стрелок.

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