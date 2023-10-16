Два человека получили смертельное ранение во время стрельбы в Бельгии перед футбольным матчем.
Напомним, сегодня, 16 октября, команда Бельгия в Брюсселе принимает сборную Швеции. Перед атакой преступник записал видеоролик, где называет себя членом террористической запрещенной организации.
На кадрах он заявляет, что так мстит за братьев-мусульман. По предварительным данным, нападавший стрелял из автомата Калашникова, а погибшие болельщики были одеты в жёлтую форму сборной Швеции.
Убийца смог скрыться с места преступления на скутере. Правоохранители разыскивают его.
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