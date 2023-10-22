Сегодня певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) передал грустную весть своим фолловерам о трагической утрате — его коллеги, продюсера и певца Артура Кусимова.
Артист не раскрывал причину этой трагедии, но известно, что его 31-летний друг был активным и полным планов, продолжая работать над своим музыкальным творчеством.
"Сегодня не стало Артура Кусимова (экс музыкант группы "Элвин Грей"). Больно. Скорбим", — написал Юльякшин.
За последние два года Кусимов усердно работал над своим сольным проектом, но не смог его завершить. Судьба распорядилась иначе, высказался Грей в своём блоге.
Детали о прощании с Кусимовым и его похоронах пока не разглашаются.
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