Певец Элвин Грей рассказал о сорванном концерте в Альметьевске

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грэй, поделился информацией о сорванном концерте, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошёл 2 сентября в Альметьевске.

Фото: Официальный аккаунт Эвина Грея в Telegram

Артист рассказал, что его выступление сначала сократили до 30 минут и запретили использовать живую группу. За 15 минут до начала концерта певцу всё же утвердили часовую программу.

"За девять минут до завершения концерта в грубой нецензурной форме, с угрозами и обвинениями в наш адрес был беспардонно сорван концерт", — написал Элвин Грей.

Сам артист извинился перед своей публикой и пообещал провести благотворительный концерт в этом же городе.

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Elvin Grey - Черноглазая