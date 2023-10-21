Юлию Пересильд и Михаила Тройника заметили держащимися за руки на премьере фильма "Императрицы"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В кинотеатре "Каро Октябрь" в Москве прошла премьера художественно-документального фильма под названием "Императрицы". Главную роль в этой киноленте исполнила известная актриса Юлия Пересильд. На церемонии премьеры она появилась в компании своего возлюбленного Михаила Тройника и дочери Марии.

Фото: prt scr youtube.com/ Скажи Гордеевой

В "Императрицы" Пересильд воплотила образ императрицы Елизаветы. Важно отметить, что обе дочери актрисы тоже начали свою актёрскую карьеру. В этом фильме Мария сыграла роль Елизаветы в детстве.

Слухи о романе между Пересильд и Тройником возникли ещё на съемках фильма "Вызов", позднее актриса подтвердила свои отношения с ним. На премьере их видели, держащимися за руки и обменивающимися влюблёнными взглядами. В беседах с журналистами Пересильд называет Тройника своей опорой и источником поддержки, передаёт "КП".

Фильм "Императрицы" рассказывает о первых императрицах Российской империи, включая Екатерину I, Анну Иоанновну и Елизавету Петровну.



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