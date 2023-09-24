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Актриса Юлия Пересильд рассказала, чем ее покорил Михаил Тройник

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что актриса Юлия Пересильд активно промоутирует фильм "Вызов", в котором она снялась, и который стал одним из самых кассовых фильмов в истории российского проката. В между съемками она занимается воспитанием своих дочек и проводит время со своим новым возлюбленным - актером Михаилом Тройником. По словам Пересильд в Михаиле она ценит - честность. 

Актриса Юлия Пересильд рассказала, чем ее покорил Михаил Тройник
Фото: Личный аккаунт Юлии Пересильд в Instagram

Сама Пересильд описывает себя как закрытого и независимого человека, который ценит одиночество и моменты для приведения мыслей в порядок. Она признает, что это может быть трудно для тех, кто находится рядом с ней, но радуется, что Михаил принимает ее такой, какая она есть.

Она также упомянула, что ей проще дружить с мужчинами, и с приходом Тройника в ее жизнь, эта динамика немного изменилась. Она остается в хороших отношениях со своим бывшим партнером, Алексеем Учителем, с которым у них есть две дочки.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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