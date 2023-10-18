В Самаре сорвался концерт группы "Несчастный случай" после жалобы активиста Виталия Бородина. Солист коллектива Алексей Кортнев прокомментировал случившееся.
Кортнев рассказал, что не знает причину отмены своего концерта в Самаре. Он заявил, что всё это "административные вопросы", в которые он не вмешивается. Не знает музыкант также и о жалобе активиста Бородина.
"Я не знаю, жаловался Бородин или нет, это чисто административные вопросы, пускай они этим занимаются. Пока никакой информации у меня нет, посмотрим", — цитирует слова Кортнева издание "Подъём".
Активист Виталий Бородин обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с призывом "не допустить" проведение концерта Кортнева в регионе из-за высказывания артиста против проведения спецоперации на Украине.
Ранее в ХМАО потребовали отменить концерт Дианы Арбениной из-за её позиции по СВО.
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