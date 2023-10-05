В Югре чинят прятствия проведению концерта Дианы Арбениной из-за её критики СВО.
23 октября в ХМАО запланировано выступление солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в рамках гастрольного тура по России.
Telegram-канал "Осторожно Media" сообщает, что на певицу написали жалобу в правоохранительные органы с требованием отменить концерт артистки, так как она выступает против проведения спецоперации на Украине.
Диану Арбенину ранее пытались привлечь по статье о дискредитации ВС РФ. Группе "Ночные снайперы" удалось провести концерт в Краснодаре в конце июля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.