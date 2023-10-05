В ХМАО потребовали отменить концерт Дианы Арбениной из-за её позиции по СВО

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В Югре чинят прятствия проведению концерта Дианы Арбениной из-за её критики СВО.

Фото: ВК-аккаунт Дианы Арбениной

23 октября в ХМАО запланировано выступление солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в рамках гастрольного тура по России.

Telegram-канал "Осторожно Media" сообщает, что на певицу написали жалобу в правоохранительные органы с требованием отменить концерт артистки, так как она выступает против проведения спецоперации на Украине.

Диану Арбенину ранее пытались привлечь по статье о дискредитации ВС РФ. Группе "Ночные снайперы" удалось провести концерт в Краснодаре в конце июля.

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