Гимнастка Ляйсан Утяшева назвала первую беременность чудом

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась историей своего материнства в новом выпуске в своем YouTube-проекте "Дерзкая готовка".

Фото: Личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Instagram

Она рассказала, что ее первая беременность была для нее настоящим чудом.

По словам Ляйсан, на фоне стресса, вызванного смертью её матери, она сильно похудела, что привело к нарушению гормонального фона. Врачи утверждали, что она должна будет долгое время восстанавливаться, чтобы иметь возможность забеременеть и родить здорового ребенка. Однако, вопреки всем прогнозам, Утяшева оказалась беременной, сообщает DailyShow.

В то время Ирина Винер — тренер Ляйсан Утяшева, верила в ее способность стать матерью. Она уверенно сказала Ляйсан:

"Хочешь детей — они придут. Мама пошлет тебе ангелочков с небес."

Утяшева поняла, что беременна, только во время отпуска в Испании. Из-за своего нерегулярного цикла женщина не заподозрила беременность раньше. Но на отдыхе она стала есть больше обычного и они с мужем Павлом Волей решили купить тест на беременность, который показал положительный результат.

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