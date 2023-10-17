Вдова создателя телепрограммы "Ералаш" Бориса Грачевского выразила желание родить ребёнка от своего покойного мужа. Об этом сообщает издание Teleprogramma.
Екатерина Белоцерковская рассказала о планах использовать метод заморозки биоматериала своего умершего супруга, чтобы в будущем родить от него ребёнка. Еще при жизни Грачевского супруги решили сохранить его биологический материал, который сейчас находится в хранилище в Израиле и будет там в течение 20 лет.
Напомним, что Белоцерковская воспитывает трёхлетнего сына, и теперь она выразила желание иметь ещё одного ребёнка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.