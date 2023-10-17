Вдова Бориса Грачевского заявила о желании родить ребёнка от покойного мужа

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова создателя телепрограммы "Ералаш" Бориса Грачевского выразила желание родить ребёнка от своего покойного мужа. Об этом сообщает издание Teleprogramma.

Фото: "Boris Grachevskiy" by Митя Алешковский is licensed under CC BY-SA 3.0.

Екатерина Белоцерковская рассказала о планах использовать метод заморозки биоматериала своего умершего супруга, чтобы в будущем родить от него ребёнка. Еще при жизни Грачевского супруги решили сохранить его биологический материал, который сейчас находится в хранилище в Израиле и будет там в течение 20 лет.

Напомним, что Белоцерковская воспитывает трёхлетнего сына, и теперь она выразила желание иметь ещё одного ребёнка.

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