Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-разведчик США заявил, что армии НАТО не выстоят против России больше недели
Умерла народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко
В Барселоне на улицы вышло 50 тыс. человек на протест против амнистии каталонским сепаратистам
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России в зоне СВО
Бастрыкин заинтересовался случаем, когда на ребенка в лифте напал мужчина
Журналистка Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью
В Турции сказали, что достижение мира на Ближнем Востоке возможно при независимости Палестины
В Литве сильный ветер привел к отключению электроэнергии у 13 тысяч потребителей
В Подмосковье расследуют ДТП с автобусом и двумя подростками

Звёзды из сериала "Ералаш" трагически погибли в начале карьеры

1:48
Культура

Тележурнал "Ералаш" стал отличным началом для многих советских и российских артистов. Однако не все дети-актёры продолжили свою карьеру, а некоторые ушли из жизни в раннем возрасте.

Звёзды из сериала "Ералаш" трагически погибли в начале карьеры
Фото: ВКонтакте

Василий Бургман, известный своей рыжей внешностью и харизмой, сразу привлёк внимание не только зрителей, но и кинематографистов. Он получил роль в фильме "Убийство свидетеля", но учёба у него не складывалась. После окончания съёмок в кино ему было трудно найти работу, и он переехал в Израиль. Однако там актёру также не повезло, и в возрасте 24 лет Бургман погиб в автокатастрофе, как сообщает сайт aif.ru.

Молодой звезде "Ералаша" Вере Иванко предсказывалась блестящая карьера в кино. Она поступила во ВГИК, снималась в фильмах и играла на театральной сцене. Трагически её жизнь оборвалась внезапно и при загадочных обстоятельствах. Иванко вышла из дома и направилась на репетицию, но вскоре её тело нашли на железнодорожных путях. Следствие установило, что её сбил поезд.

Актёр Саша Добриков снимался не только в "Ералаше", но и в фильмах. В возрасте 20 лет его тело нашли в автомобиле. Смерть наступила из-за отравления угарным газом.

Звезда "Ералаша" Алексей Фомкин, знаменитый своей ролью Коли Герасимова в фильме "Гостья из будущего", не смог продолжить образование после школы и не получил аттестат. По возвращении из армии ему не удалось найти своё место, и он пришёл к алкоголизму. В возрасте 26 лет актёр умер, погибнув в пожаре в своём собственном доме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Многим не было и 30: ушедшие актёры "Ералаша"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Последние материалы
Звёзды из сериала "Ералаш" трагически погибли в начале карьеры
Умерла народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко
В Барселоне на улицы вышло 50 тыс. человек на протест против амнистии каталонским сепаратистам
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России в зоне СВО
Бастрыкин заинтересовался случаем, когда на ребенка в лифте напал мужчина
Журналистка Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью
В Турции сказали, что достижение мира на Ближнем Востоке возможно при независимости Палестины
В Литве сильный ветер привел к отключению электроэнергии у 13 тысяч потребителей
В Подмосковье расследуют ДТП с автобусом и двумя подростками
Военные представители Израиля объявили о ликвидации свыше 400 террористов в секторе Газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников