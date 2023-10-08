Звёзды из сериала "Ералаш" трагически погибли в начале карьеры

1:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Тележурнал "Ералаш" стал отличным началом для многих советских и российских артистов. Однако не все дети-актёры продолжили свою карьеру, а некоторые ушли из жизни в раннем возрасте.

Фото: ВКонтакте

Василий Бургман, известный своей рыжей внешностью и харизмой, сразу привлёк внимание не только зрителей, но и кинематографистов. Он получил роль в фильме "Убийство свидетеля", но учёба у него не складывалась. После окончания съёмок в кино ему было трудно найти работу, и он переехал в Израиль. Однако там актёру также не повезло, и в возрасте 24 лет Бургман погиб в автокатастрофе, как сообщает сайт aif.ru.

Молодой звезде "Ералаша" Вере Иванко предсказывалась блестящая карьера в кино. Она поступила во ВГИК, снималась в фильмах и играла на театральной сцене. Трагически её жизнь оборвалась внезапно и при загадочных обстоятельствах. Иванко вышла из дома и направилась на репетицию, но вскоре её тело нашли на железнодорожных путях. Следствие установило, что её сбил поезд.

Актёр Саша Добриков снимался не только в "Ералаше", но и в фильмах. В возрасте 20 лет его тело нашли в автомобиле. Смерть наступила из-за отравления угарным газом.

Звезда "Ералаша" Алексей Фомкин, знаменитый своей ролью Коли Герасимова в фильме "Гостья из будущего", не смог продолжить образование после школы и не получил аттестат. По возвращении из армии ему не удалось найти своё место, и он пришёл к алкоголизму. В возрасте 26 лет актёр умер, погибнув в пожаре в своём собственном доме.

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