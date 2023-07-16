РИА Новости рассказало о трагедиях актёров из киножурнала "Ералаш"

1:55 Your browser does not support the audio element. Культура

В киножурнале "Ералаш" появились много талантливых детей-актёров, некоторые из которых достигли большой популярности, а у других судьба сложилась трагически. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Алексей Фомкин — мальчик из неблагополучной семьи. Он случайно попал в программу "Ералаш". Его запоминающаяся внешность и талант помогли стать популярным среди зрителей. Актёр наиболее известен по роли Коли Герасимова в фильме "Гостья из будущего".

Фомкин стремился стать актёром, но из-за плохих оценок не смог поступить в институт. Однако его взяли в МХАТ имени М. Горького без диплома. Вскоре его уволили из театра из-за постоянных прогулов и проблем с алкоголем. Он погиб в 1996 году во время пожара.

Вера Иванко также снялась в нескольких выпусках киножурнала, а затем поступила во ВГИК. Она была любимицей зрителей. В 2013 году, когда Иванко направлялась на репетицию в институт, она погибла, попав под поезд.

Михаил Казаков, известный по роли второклассника Полежайкина в "Папиных дочках", также начинал свою карьеру в "Ералаше". Получив экономическое образование, он занялся бизнесом. В 2020 году пережил падение с пятого этажа и прошёл длительное лечение. Его также судили по обвинению в убийстве.

Александр Головин начал свою карьеру в киножурнале, а затем принял участие в сериалах "Кремлёвские курсанты" и "Кадетство". Он сыграл во многих успешных проектах и прославился своими ролями.

Владимир Сычёв запомнился зрителям "Ералаша" и затем поступил в ГИТИС. В 90-е годы он занимался бизнесом, а затем снова появился на экранах в сериале "Физрук".

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