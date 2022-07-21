Экс-режиссёр детского киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий получил 14 лет тюремного заключения. Его обвинили в педофилии.
"Суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — написали на официальном сайте прокуратуры Москвы.
Заседание состоялось в Солнцевском суде. Процесс прошёл в закрытом режиме, так как правоохранители учли интересы несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что заявление на Белостоцкого написал его бывший актёр. По словам артиста, режиссёр растлил 13-летнего ребёнка.
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