В "Ералаше" прокомментировали дело Белостоцкого, которого обвинили в педофилии

В "Ералаше" заявили, что рассчитывают на объективное расследование уголовного дела против российского режиссёра этого проекта Ильи Белостоцкого, которого обвинили в растлении малолетних и арестовали.

Представители "Ералаша" подчеркнули, что Белостоцкий долго не работал в проекте, о подозрениях в педофилии узнали от журналистов. Как сообщили в компании, работу обвиняемого, как и любого другого режиссёра, руководители полностью отслеживали.

"Съёмки — это публичный процесс, и он организован максимально безопасно. На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель", — отметил "Ералаш" в беседе с РИА Новости.

По версии правоохранителей, Белостоцкий совращал детей 12-14 лет. Если его признают виновным, он получит от трёх до восьми лет тюремного заключения. Режиссёр находился в СИЗО целый год, но СМИ узнали об этом только недавно.

Ранее в доме Белостоцкого нашли коллекцию детского порно с мальчиками. До этого расследование почти закончилось, но в последний момент фигурант дела рассказал о запрещённых фильмах. Возможно возбудят ещё одно дело по факту изготовления противозаконного кино.

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