О жертве педофилии режиссёра "Ералаша" рассказал его бывший актёр

Заявление на режиссёра "Ералаша" Илью Белостоцкого написал его бывший актёр. Он рассказал, что сексуальное насилие произошло, когда жертве было 13 лет.

По данным источника из правоохранительных органов, растление Белостоцким ребёнка подтвердили уликами. Также в доме режиссёра обнаружили порнографические фильмы с участием несовершеннолетних мальчиков. Как написали журналисты KP.ru, расследование по делу предполагаемого педофила почти закончилось.

Ранее выяснилось, что Белостоцкого арестовали в октябре прошлого года. Заключение режиссёра в СИЗО скрывали от общественности. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста". Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения.

В компании "Ералаш", где Белостоцкий трудился с 2005 по 2014 года, прокомментировали подозрения режиссёра в педофилии. Представители заявили, что поскольку съёмки являются публичным процессом, их можно назвать безопасными.

"На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель", — сообщили в "Ералаше".

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