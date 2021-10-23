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О жертве педофилии режиссёра "Ералаша" рассказал его бывший актёр

Происшествия

Заявление на режиссёра "Ералаша" Илью Белостоцкого написал его бывший актёр. Он рассказал, что сексуальное насилие произошло, когда жертве было 13 лет.

О жертве педофилии режиссёра "Ералаша" рассказал его бывший актёр

По данным источника из правоохранительных органов, растление Белостоцким ребёнка подтвердили уликами. Также в доме режиссёра обнаружили порнографические фильмы с участием несовершеннолетних мальчиков. Как написали журналисты KP.ru, расследование по делу предполагаемого педофила почти закончилось.

Ранее выяснилось, что Белостоцкого арестовали в октябре прошлого года. Заключение режиссёра в СИЗО скрывали от общественности. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста". Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения.

В компании "Ералаш", где Белостоцкий трудился с 2005 по 2014 года, прокомментировали подозрения режиссёра в педофилии. Представители заявили, что поскольку съёмки являются публичным процессом, их можно назвать безопасными.

"На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель", — сообщили в "Ералаше".

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Режиссер "Ералаша" Илья Белостоцкий арестован за педофилию
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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