Бывшего Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова разыскивают судебные приставы

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что в апреле прошлого года футболист Дмитрий Тарасов заключил договор с риелторами на поиск покупателя для его четырехкомнатной квартиры в районе Тропарево. Согласно сообщению издания Shot, он ожидал получить 65 миллионов рублей за продажу своей квартиры площадью 145 квадратных метров.

Агенты недвижимости, сотрудничавшие с футболистом, нашли покупателя и успешно продали квартиру. Однако, несмотря на выполненную работу, Дмитрий Тарасов не оплатил услуги риелторов. Компания-посредник обратилась в суд и выиграла дело. Теперь футболист обязан выплатить 205 тысяч рублей в качестве задолженности риелторам. Если долг не будет погашен, Дмитрий Тарасов не сможет выехать за границу.

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