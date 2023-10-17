Анастасия Задорожная заявила о завершении карьеры певицы и актрисы

2:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2023 году канал "MTV Россия" отмечает свой 25-летний юбилей. К этому событию ведущая Яна Чурикова подготовила три особенных выпуска популярной программы "12 злобных зрителей". Одна из этих серий, опубликованная 15 октября 2023 года на её YouTube-канале, посвящена обсуждению модных трендов 2000-х годов. В это время сериал "Клуб" с Настей Задорожной в роли Василисы Мудровой был одним из самых популярных проектов MTV с 2006 по 2009 годы. Её песня "Буду", звучавшая в сериале, стала настоящим хитом и знаковой для певицы. За эту композицию она получила свою первую и единственную музыкальную награду — "Золотой граммофон".

Фото: Личная страница Анастасии Задорожной в соцсети "В Контакте"

В 2020 году Задорожная вышла замуж за мужчину по имени Владимир. Известно, что он работает в IT-сфере. Сейчас пара буквально живёт на две страны — Россия и США.

Задорожная не смогла присутствовать на съёмках спецвыпусков программы "12 злобных зрителей", но отправила видеообращение. Она поделилась своими детскими мечтами о том, как хотела стать виджеем и как сериал "Клуб" изменил её жизнь. В итоге она рассказала, что в 2023 году она больше не занимается музыкой и актёрской карьерой.

"Что со мной происходит в 2023 году? Я больше не певица и не актриса. Я представляю интересы братьев наших меньших, я волонтёр", — сказала Задорожная.

Она отметила, что ведёт проект "Быть рядом" на Первом канале, посвящённый животным. Задорожная призналась, что счастлива и любима.

Артистка исчезла из медийного пространства на несколько лет. Последние роли, в которых её можно было увидеть, были в сериалах "Следователь Горчакова" и "Страсти по Зинаиде" в 2019 году. В этом же году она выпустила песню "Мили" и сняла на неё клип, но она не стала хитом. Поклонники ожидали новых работ, но их не последовало.

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Настя Задорожная "- "Зачем топтать мою любовь"