Актриса Настя Задорожная пожелала гореть в аду сообщившим о смерти Янина

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Задорожная, которая сыграла с Алексеем Яниным в картине "Трое сверху", отреагировала на чудовищную ошибку. Вчера вечером стало известно, что артист Алексей Янин, о смерти которого сообщили с утра, жив, но находится в коме.

Фото: prt scr youtube.com/Настя Задорожная

В своем личном блоге она призвала поклонников молиться за коллегу.

"Давайте также дружно молиться, чтобы Леша выкарабкался, как и под постом об "уходе". А тем, кто воспользовался ситуацией — горите в аду!" — написала 38-летняя актриса.

В пятницу вечером 40-летний актер Алексей Янин был доставлен в больницу Склифосовского с приступом эпилепсии и судорожным припадком. Сначала появилась информация о том, что врачи ничего не смогли сделать, и артист скончался. Такую информацию сообщили жене — то ли мошенники, то ли ритуальные агенты.

Только к вечеру Дарья Янина смогла дозвониться до главврача больницы, который заверил ее, что Алексей жив, хоть и находится в коме.

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