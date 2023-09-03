Актриса Анастасия Задорожная, которая сыграла с Алексеем Яниным в картине "Трое сверху", отреагировала на чудовищную ошибку. Вчера вечером стало известно, что артист Алексей Янин, о смерти которого сообщили с утра, жив, но находится в коме.
В своем личном блоге она призвала поклонников молиться за коллегу.
"Давайте также дружно молиться, чтобы Леша выкарабкался, как и под постом об "уходе". А тем, кто воспользовался ситуацией — горите в аду!" — написала 38-летняя актриса.
В пятницу вечером 40-летний актер Алексей Янин был доставлен в больницу Склифосовского с приступом эпилепсии и судорожным припадком. Сначала появилась информация о том, что врачи ничего не смогли сделать, и артист скончался. Такую информацию сообщили жене — то ли мошенники, то ли ритуальные агенты.
Только к вечеру Дарья Янина смогла дозвониться до главврача больницы, который заверил ее, что Алексей жив, хоть и находится в коме.
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