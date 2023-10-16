В Госдуме считают, что певица Мадонна должна убрать элементы ЛГБТ для выступления в РФ

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Если певица Мадонна решит посетить Россию в рамках своего мирового турне, необходимо будет провести переговоры с продюсерами артистки о том, чтобы исключить из её выступлений элементы, которые раздражают россиян, в частности, пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Фото: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/madonna-speaks-onstage-during-the-65th-grammy-awards-at-news-photo/1463282630?adppopup=true

По её мнению, Мадонна как мировая звезда вызывает интерес у публики, но важно уважать культурные и религиозные особенности разных стран, включая Россию.

"Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать. Если уберёт эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно. Я, правда, не знаю, как она к нам относится и вряд ли поедет", — поделилась Драпеко в беседе с NEWS.RU.

Мадонна активно проводит мировое турне, в рамках которого в некоторых выступлениях встречаются элементы, которые рассматриваются как пропаганда ЛГБТ и оскорбление чувств верующих. Примером этого может служить её выход на сцену в Лондоне с украинским флагом, когда она исполнила балладу "Не плачь обо мне, Аргентина" (Don't Cry for Me Argentina).

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