Пластический хирург раскрыл многочисленные пластические операции Мадонны

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет что легендарная 65-летняя певица Мадонна - одна из самых узнаваемых мировых звезд в мире, последние годы претерпела ряд косметических процедур, резко изменивших ее облик, по мнению пластического хирурга из Нью-Йорка Барри Вайнтрауба. Он отметил, что артистка, вероятно, провела по меньшей мере 12 различных процедур, главными из которых были:

Фото: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/madonna-speaks-onstage-during-the-65th-grammy-awards-at-news-photo/1463282630?adppopup=true

Инъекции в области щек. Звезда получила более плотные и полные щеки, что заметно по ее последним снимкам. Это также привело к тому, что привлекательные ямочки, которые ранее были видны на фотографиях молодой Мадонны, исчезли.

Подтяжка бровей. Это процедура выполнена для достижения более молодого и свежего вида.

Удаление жировых подушечек в области век. Это улучшает общий контур лица и делает взгляд более открытым.

Пластика носа. Это одна из самых популярных косметических операций, призванная изменить форму или размер носа.

Увеличение губ. Это также часто используемая процедура для достижения более полных и сексуальных губ.

Подтяжка шеи, коррекция подбородка и средней части лица. Эти вмешательства выполняются для устранения признаков старения и обеспечения более молодого и здорового вида.

Лазерная шлифовка кожи, стимулирующая выработку коллагена для повышения эластичности кожи и сглаживания морщин.

Также Мадонна прибегает к фотошопу своих фотографий, чтобы казаться моложе.

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