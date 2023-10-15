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Певица Екатерина Семёнова рассказала о воссоединении с мужем-изменщиком Михаилом Церишенко

1:17
Шоу-бизнес

В 1992 году певица Екатерина Семёнова вступила в брак с юмористом Михаилом Церишенко. После почти 25 лет совместной жизни она узнала, что её супруг начал отношения с другой женщиной. Попытавшись восстановить свой брак в течение двух лет после обнаружения измены, Семёнова в 2018 году официально развелась.

Певица Екатерина Семёнова рассказала о воссоединении с мужем-изменщиком Михаилом Церишенко
Фото: Личная страница Екатерины Семёновой в соцсети "В Контакте"

Измена мужа и развод оказались для певицы огромным испытанием. Она боролась с депрессией, вызванной этой ситуацией, на протяжении нескольких лет, пишет НТВ.

Теперь её коллеги начали распространять слухи о возможном воссоединении Семёновой и её бывшего мужа. Оказалось, что Церишенко пытался вернуть свою жену в течение пяти лет после развода, и он просил у неё прощения. Сама Семёнова утверждает, что она не боится давать второй шанс своим близким и не стесняется наступать на те же грабли.

"Это правда, мы помирились. Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек. Но какой замуж, мне 62 года, не издевайтесь надо мной", — заявила певица.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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