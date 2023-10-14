Макаревич* передал привет из Дубая

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Живущий в Израиле Андрей Макаревич* приехал в Объединённые Арабские Эмираты.

Фото: инстаграм группы Машина времени

В официальном аккаунте группы "Машина времени" появилась фотография музыкантов группы во главе с Андреем Макаревичем*.

"А сейчас привет из Дубая!" — гласит подпись к снимку.

Ранее Маргариту Симоньян возмутило то, что Макаревич* пожелал удачи бойцам армии Израиля, а не участникам спецоперации на Украине.

* признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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