Маргарита Симоньян записала обращение к находящимся в Израиле Максиму Галкину* и Алле Пугачёвой.
Главред RT с улыбкой на губах прокомментировала положение звёздной четы, которые живут в стране, где началась война.
"Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры", — сказала Симоньян в своей программе Ч. Т.Д, сопроводив свой привет фотографиями Галкина* и Пугачёвой.
Вспоминила она ещё "тётечку из Яндекса", которая, уезжая из РФ, написала, что она не может жить в стране, которая воюет со своими соседями.
Прокомментировала Симоньян и пост Андрея Макаревича**, который пожелал удачи "нашим бойцам". Она отметила, что лидер группы "Машина времени" назвал "нашими бойцами" не участников СВО, а солдат израильской армии.
Ранее Максим Галкин* записал видеообращение по поводу ситуации в Израиле.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
** признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.
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