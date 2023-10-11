Симоньян обратилась к Галкину*: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива"

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян записала обращение к находящимся в Израиле Максиму Галкину* и Алле Пугачёвой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Главред RT с улыбкой на губах прокомментировала положение звёздной четы, которые живут в стране, где началась война.

"Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры", — сказала Симоньян в своей программе Ч. Т.Д, сопроводив свой привет фотографиями Галкина* и Пугачёвой.

Вспоминила она ещё "тётечку из Яндекса", которая, уезжая из РФ, написала, что она не может жить в стране, которая воюет со своими соседями.

Прокомментировала Симоньян и пост Андрея Макаревича**, который пожелал удачи "нашим бойцам". Она отметила, что лидер группы "Машина времени" назвал "нашими бойцами" не участников СВО, а солдат израильской армии.

Ранее Максим Галкин* записал видеообращение по поводу ситуации в Израиле.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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