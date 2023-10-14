Российская исполнительница Любовь Успенская рассказала, какие секреты она соблюдает, чтобы так хорошо и молодо выглядеть в свои 69 лет.
По словам артистки, каждое утро после пробуждения у неё есть обязательный ритуал, который помогает ей хорошо выглядеть и так же себя чувствовать.
Каждое утро Успенской начинается с двух стаканов тёплой воды, за которыми непременно следует йога или просто прогулка, пишет Газета.Ru.
"Самое главное — это правильное питание и полный отказ от алкоголя. Не исключаю иногда побаловать себя походами к косметологу. Уколы красоты еще никто не отменял", — призналась Успенская.
Певица добавила, что вдобавок к этому ей повезло с генетикой. Кроме того, она старается отслеживать последние тенденции в мире, потому что считает, что очень важно сохранять молодость в душе. Это, по её мнению, напрямую отражается на внешнем виде.
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