Успенская рассказала, что Киркоров за неделю до женитьбы на Пугачёвой делал ей предложение

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала, как Филипп Киркоров просил её руки незадолго до женитьбы на Алле Пугачёвой.

Фото: https://a-a-ah-ru.s3.amazonaws.com/

В 90-х годах Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова связывала крепкая дружба, однако потом отношения артистов испортились.

Исполнительница хита "Кабриалет" назвала Филиппа "женоненавистником". Она заявила, что Киркоров дружил с ней, потому что видел в этих отношениях выгоду для себя.

Успенская рассказала, что в США Киркоров сделалал ей предложение, несмотря на то, что она была замужней женщиной с ребёнком.

"А потом он женился через неделю на Алле Пугачевой", — рассказала шансон-исполнительница в интервью Алёне Жигаловой.

Ранее Любовь Успенская разочаровалась в хирурге Тимуре Хайдарове.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз