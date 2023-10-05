Любовь Успенская рассказала, как Филипп Киркоров просил её руки незадолго до женитьбы на Алле Пугачёвой.
В 90-х годах Любовь Успенскую и Филиппа Киркорова связывала крепкая дружба, однако потом отношения артистов испортились.
Исполнительница хита "Кабриалет" назвала Филиппа "женоненавистником". Она заявила, что Киркоров дружил с ней, потому что видел в этих отношениях выгоду для себя.
Успенская рассказала, что в США Киркоров сделалал ей предложение, несмотря на то, что она была замужней женщиной с ребёнком.
"А потом он женился через неделю на Алле Пугачевой", — рассказала шансон-исполнительница в интервью Алёне Жигаловой.
Ранее Любовь Успенская разочаровалась в хирурге Тимуре Хайдарове.
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