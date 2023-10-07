Super.ru пишет, что актриса Лариса Гузеева рассказала о своем браке с ресторатором Игорем Бухаровым и их семейной жизни, а также распределении обязанностей в быту. Гузеева рассказала о том, что они с мужем научились относиться друг к другу с большим доверием и свободой, отказавшись от постоянного контроля друг за другом.
Также Лариса высказалась о ее личном подходе к распределению обязанностей в семье. Несмотря на профессию супруга - ресторатора, Лариса Андреевна не позволяет ему готовить. Она считает менее неприемлемым превращение "мужчины в бабу", и в ее понимании необходимо оставить мужу роль "настоящего мужика", не сводя его обязанности к бытовым делам. Ей важно подчеркнуть свою роль в семье как хозяйки и исполнить свои "женские" задачи.
Напомним, что супруги вместе уже 26 лет, в 2000 году у них родилась дочь Ольга.
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