Актриса Лариса Гузеева рассказала о "фишках" долгого брака

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что актриса Лариса Гузеева рассказала о своем браке с ресторатором Игорем Бухаровым и их семейной жизни, а также распределении обязанностей в быту. Гузеева рассказала о том, что они с мужем научились относиться друг к другу с большим доверием и свободой, отказавшись от постоянного контроля друг за другом.

Фото: Личный аккаунт Ларисы Гузеевой в Instagram

Также Лариса высказалась о ее личном подходе к распределению обязанностей в семье. Несмотря на профессию супруга - ресторатора, Лариса Андреевна не позволяет ему готовить. Она считает менее неприемлемым превращение "мужчины в бабу", и в ее понимании необходимо оставить мужу роль "настоящего мужика", не сводя его обязанности к бытовым делам. Ей важно подчеркнуть свою роль в семье как хозяйки и исполнить свои "женские" задачи.

Напомним, что супруги вместе уже 26 лет, в 2000 году у них родилась дочь Ольга.

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